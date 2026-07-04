В Татарстане ранним утром 4 июля сработали сирены

Пострадавших и разрушений не зафиксировано. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане 02:11 объявляли режим ракетной опасности, что вызвало срабатывание сирен. Об этом сообщило МЧС республики.

Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы приостанавливали прием рейсов на время действия режима. Угроза сохранялась чуть более двух часов, после чего была отменена. Аэропорты вернулись к работе. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

«Внимание! В Татарстане введен режим «Ракетная опасность». Пожалуйста, примите меры безопасности», - гласило предупреждение.

Ранее в Волгоградской, Ульяновской, Самарской и Липецкой областях также вводился режим ракетной опасности. В большинстве регионов угроза сохранялась от одного до нескольких часов и затем отменялась. Аэропорты этих субъектов приостанавливали свою работу. Информации о пострадавших или разрушениях, вызванных предполагаемыми атаками, не поступало.

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