Минниханов и Кириенко посетили Сабантуй в Сухуме

Мероприятие прошло на набережной Махаджиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В эту пятницу, глава Татарстана Рустам Минниханов, замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба посетили национальный татарский праздник Сабантуй в Сухуме. Мероприятие прошло на набережной Махаджиров. Татарстан на празднике представила делегация Актанышского района.

Минниханов поблагодарил абхазские власти за теплый прием и отметил, что специалисты республики участвовали в реконструкции обновленной набережной.

«Остались небольшие работы по озеленению - через два месяца все будет завершено», — сказал он и подчеркнул важность развития связей Татарстана с Абхазией в экономике, туризме, образовании и спорте.

На празднике работали павильоны с татарским бытом, ремеслами, а также прошли традиционные игры и совместный концерт татарских и абхазских коллективов.

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