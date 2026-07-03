Патриарх Кирилл посетит столицу Татарстана в день Казанской иконы Божией Матери

Помимо всего прочего, он должен посетить отреставрированный Петропавловский храм. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в столицу Татарстана на день празднования Казанской иконы Божией Матери. Об этом на открытии выставки к 300-летию Петропавловского собора сообщил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

По его словам, визит состоится в рамках праздничных торжеств. Ожидается, что Святейший патриарх посетит Петропавловский храм. Он лично оценит проведенные там реставрационные работы.

День Казанской иконы Божией Матери отмечается 21 июля. Это один из главных православных праздников.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.