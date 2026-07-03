Минздрав РТ прокомментировал отсутствие в аптеках препаратов для онкобольных

В Минздраве Татарстана сообщили, что Карбоплатин временно отсутствует на российском фармацевтическом рынке. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Казани столкнулась с проблемой приобретения жизненно важных препаратов для лечения рака. У женщины диагностирована третья стадия рака легкого, и ей необходимы Карбоплатин и Этопозид. Однако в аптеках города эти лекарства не удалось найти.

По информации Mash Iptash, женщина смогла приобрести препараты только в Мамадыше. Стоимость лекарств вместе с доставкой превысила 20 тысяч рублей.

В Министерстве здравоохранения Татарстана сообщили, что Карбоплатин временно отсутствует на российском фармацевтическом рынке. Ожидается, что его введут в оборот во втором полугодии текущего года.

Что касается Этопозида, то он есть в наличии на складе ГУП «Таттехмедфарм» и поступает в медицинские организации республики. В онкодиспансере препарат имеется в достаточном количестве. Пациенты могут получить его бесплатно по назначению врача.

В случае отсутствия необходимых препаратов, врачи подбирают альтернативные схемы лечения. Вопросы лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле, заверили в Минздраве Татарстана.

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