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НовостиЗдоровье3 июля 2026 13:15

В перинатальном центре Альметьевска родился тысячный ребенок

Мальчика назвали Яном
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Центр, открытый в конце 2025 года, рассчитан на 3,5 тысячи родов в год. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Центр, открытый в конце 2025 года, рассчитан на 3,5 тысячи родов в год. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

В перинатальном центре Альметьевска родился тысячный ребенок. У семьи из Бавлов на свет появился мальчик по имени Ян, сообщает Минздрав Татарстана.

Мама Виктория поделилась своими первыми впечатлениями. Она отметила, что это были ее первые роды, которые прошли быстро и легко, и все прошло замечательно. Молода мама выразила благодарность персоналу Перинатального центра, отметив, что с самого рождения ее сын находится в палате с ней.

Центр, открытый в конце 2025 года, рассчитан на 3,5 тысячи родов в год и оснащен по последнему слову техники. Здесь доступны индивидуальные родильные залы, операционные, реанимационные отделения, а также отделение экстракорпорального оплодотворения.

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