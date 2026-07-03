Колокольцев принял решение наградить сотрудников ГИБДД Набережных Челнов

Автоинспекторы Алексей Сабиров и Максим Даянов, услышав громкий звук, немедленно отправились на место происшествия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников набережночелнинской Госавтоинспекции, которые проявили героизм при спасении людей на пожаре в жилом доме по проспекту Мира. В одной из квартир произошел взрыв газа.

Автоинспекторы Алексей Сабиров и Максим Даянов, услышав громкий звук, немедленно отправились на место происшествия. Старший лейтенант полиции Алексей Сабиров вошел в горящее здание и начал эвакуацию жильцов, расчищая заваленные лестничные площадки. Лейтенант полиции Ильгиз Шамсутдинов, возвращавшийся с ночной смены, также присоединился к спасательной операции. Максим Даянов координировал эвакуацию у подъезда и помогал людям, которые выходили из дома.

Благодаря слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции удалось спасти семерых взрослых и одного ребенка. Однако сам Алексей Сабиров получил острое отравление продуктами горения и был доставлен в городскую больницу №2.

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