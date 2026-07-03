Ректором Казанского государственного медуниверситета стал Айрат Фаррахов

Фаррахов поблагодарил всех за доверие и избрание ректором его альма-матер. Фото: farrahov.org

На заседании ученого совета Казанского государственного медицинского университета (КГМУ) избран новый ректор. Им стал Айрат Фаррахов. Его кандидатура получила 122 голоса «за» и 21 голос «против», сообщил новоиспеченный руководитель в своем интернет-канале.

Фаррахов поблагодарил всех за доверие и избрание ректором его альма-матер. Он обещал приложить все усилия для развития университета и реализации целей, представленных в его программе.

Айрат Фаррахов - хирург по образованию, родился в Агрызе, работал в системе здравоохранения Татарстана, заместителем министра здравоохранения России и в Минфине. С 2016 года стал депутатом Госдумы. Исполняющим обязанности ректора КГМУ назначен в апреле 2026 года по представлению министра здравоохранения страны Михаила Мурашко.

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