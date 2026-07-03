В Нижнекамске закрыли кафе «Шаурма-Бразерс» из-за выявленной в еде бактерии

Кафе было опечатано, а материалы переданы в суд. Фото: 16.rospotrebnadzor.ru

Нижнекамский городской суд запретил работу кафе быстрого питания «Шаурма-Бразерс». Решение об этом принято после проверки Роспотребнадзора. В заведении были выявлены грубые нарушения санитарных норм.

Специалисты Роспотребнадзора провели санитарно-эпидемиологическое расследование после сообщения о случае кишечной инфекции у посетителя кафе. Проверка показала, что на предприятии не было раковины для мытья рук сотрудников, недостаточно моечных ванн для приготовления пищи, отсутствовал бактерицидный облучатель в зоне приготовления шаурмы.

Также были обнаружены использование продуктов без маркировки, отсутствие технологических документов на продукцию, нарушение режима хранения продуктов, допуск к работе сотрудников без медицинского осмотра.

В отобранной пробе шаурмы и смывах с разделочного ножа и холодильника выявлены бактерии группы кишечных палочек. Кроме того, забраковано три партии продуктов без маркировки общим весом 5,205 килограмма.

На индивидуального предпринимателя были составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Кафе было опечатано, а материалы переданы в суд.

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