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НовостиОбщество3 июля 2026 10:03

В аэропорту Казани рассказали, почему пассажирам приезжать туда надо пораньше

Причина в работах на путепроводе «Танковый переезд»
Олег ЛУГОВОЙ
На участке дороги ведущей в воздушную гавань сузят проезжую часть и не только.

На участке дороги ведущей в воздушную гавань сузят проезжую часть и не только.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-служба аэропорта Казани предупредила пассажиров о возможных задержках по пути в воздушную гавань. Причина — временные ограничения на трассе Р239 Казань — Оренбург, где ведутся работы на путепроводе «Танковый переезд» (14-й километр).

На этом участке в обоих направлениях проезжую часть сузят до двух полос, а скоростной режим поэтапно снизят до 40 км/ч. Отсюда и рекомендации выезжать заранее, чтобы не опоздать на свой рейс.

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