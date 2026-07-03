В аэропорту Казани рассказали, почему пассажирам приезжать туда надо пораньше

На участке дороги ведущей в воздушную гавань сузят проезжую часть и не только. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-служба аэропорта Казани предупредила пассажиров о возможных задержках по пути в воздушную гавань. Причина — временные ограничения на трассе Р239 Казань — Оренбург, где ведутся работы на путепроводе «Танковый переезд» (14-й километр).

На этом участке в обоих направлениях проезжую часть сузят до двух полос, а скоростной режим поэтапно снизят до 40 км/ч. Отсюда и рекомендации выезжать заранее, чтобы не опоздать на свой рейс.

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