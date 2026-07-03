Транспортную компанию из Челнов за взятку оштрафовали на 10 млн рублей

Административное дело было возбуждено по результате прокурорской проверки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Транспортная компания из Набережных Челнов подвергалась прокурорской проверке на коррупцию. Так, было установлено, что с 2021 по 2023 года руководитель организации передал взятку 1,5 миллиона рублей, сообщает прокуратура Татарстана. При этом в ведомстве не указывают, чем эта история закончилась в рамках уголовного производства. Зато там рассказали, что в отношении компании отдельно было возбуждено административное дело по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Итог тому это штраф в размере 10 миллионов рублей и конфискация самой взятки. Кроме того, компании было запрещено в течение двух лет участвовать в государственных и муниципальных закупках.

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