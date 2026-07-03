Правительство Татарстана закрепило условия льготной аренды для резидентов ЦУМа

Одновременно с этим аласти ужесточают требования к резидентам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство Татарстана закрепило условия льготной аренды для резидентов Центра уникального мастерства (ЦУМ) в Казани на пять лет. Первые три года арендаторы освобождены от платы, на четвертый год платят 50%, на пятый - 75%.

Льготы предоставляются индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в реестре креативных индустрий, которые производят изделия народных художественных промыслов. Теперь для получения льготы необходимо пройти конкурсный отбор, который будет проводить министерство культуры Татарстана и Центр развития креативных индустрий с 2027 года.

Власти ужесточают требования к резидентам. Они должны не только продавать продукцию, но и организовывать мастерские, и мастер-классы. Почти половина резидентов уже получила предупреждения о несоответствии этим требованиям. Им предложили открыть производственные зоны или начать проводить мастер-классы.

Напомним, в начале июня в Казани полностью завершили реконструкцию здания ЦУМа. В рамках второго этапа работ там обустроили пятиэтажный блок.

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