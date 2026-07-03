В Татарстане картофель подорожал на 13%

Цена за килограмм выросла до 61,49 рубля. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В период с 22 по 29 июня в республике наблюдается рост цен на некоторые продукты. В частности, килограмм картофеля подорожал на 13% (с 53,98 до 61,49 рубля), а белокочанная капуста - на 8,7% (с 47,70 до 51,85 рубля), сообщает Татарстанстат.

Также выросли цены на репчатый лук - до 57,41 рубля, свеклу - до 47,49 рубля, яблоки - до 133,20 рубля и бананы - до 141,32 рубля. Однако есть и продукты, которые стали дешевле. Огурцы подешевели на 3,1%, до 135,17 рубля за килограмм, а помидоры - на 0,9%, до 182,54 рубля. Вареная колбаса снизилась в цене до 508,91 рубля, кефир - до 98,83 рубля, а десяток яиц - до 80,33 рубля.

Напомним, в Татарстане больше всего подорожали услуги. Причиной стали майские праздники и дефицит кадров.

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