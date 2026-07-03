Правительство Татарстана предложило продлить налоговые льготы для СНТ

Преференции для садоводческих товариществ должны закончиться с 1 января следующего года. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП

В Госсовет Татарстана региональное правительство внесло на рассмотрение законопроект о продлении до 2028 года налоговых льгот для СНТ, созданных до 1 января 2019-го.

Этим законопроектом также хотят сохранить налоговые льготы и для организаций сферы здравоохранения, спорта и физкультуры, которые занимают соцобеъекты. Ранее эти меры должны были отменить с 1 января 2027 года.

Вместе с этим хотят ввести новую льготу для газораспределительных сетей. Предлагается, что с 2032 года компании, поставляющие это топливо населению, будут платить налог на имущество в размере 72,73% от исчисленной суммы. Что должно снизит нагрузку от проводимой ими бесплатной догазификации.

В итоге, судя по этим инициативам, общий объем выпадающих доходов бюджета Татарстана оценивается в 1,97 миллиарда рублей: 243 миллиона для СНТ, 807 и 928 миллиона - для газопроводов разных категорий.

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