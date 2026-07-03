В настоящее время льготы предоставляются только при условии очного обучения. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане планируют расширить меры социальной поддержки для многодетных семей, в которых старший ребенок имеет инвалидность. Законопроект, предложенный для рассмотрения, предусматривает сохранение льгот до достижения ребенком возраста 23 лет, независимо от того, обучается он очно или нет.

В настоящее время льготы предоставляются только при условии очного обучения. Однако не все дети могут посещать школу в таком формате. Многие из них остаются на попечении родителей. До 18 лет семьям выплачивается компенсация за оплату жилья, ЖКУ, отопления и проезда. Также дети от трех до шести лет получают необходимые лекарства.

Новый законопроект направлен на то, чтобы поддержать семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, вне зависимости от их возможности посещать очное обучение.

Напомним, семья является одной из главных ценностей российского общества, поэтому многодетные семьи находятся на особом счету у государства – им оказывается вся возможная поддержка. «КП – Казань» собрала полную информацию о льготах, которые положены многодетным семьям в республике.

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