Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2026 5:51

В Татарстане 34 тысяч иностранцев имеют патент на трудовую деятельность

Всего в республике находятся свыше 93 тысяч иностранных граждан
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
За последние два года принято 27 федеральных законов по миграционной политике.

За последние два года принято 27 федеральных законов по миграционной политике.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За последние два года принято 27 федеральных законов по миграционной политике. В настоящее время ведется работа по их реализации и межведомственному взаимодействию. Об этом на круглом столе сообщил почетный председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Мухаметшин отметил важность обмена данными между МВД, Роспотребнадзором, органами здравоохранения и центрами занятости для контроля миграционных процессов. Среди актуальных проблем спикер назвал нарушения учета и трудоустройства без разрешительных документов.

В республике находятся свыше 93 тысяч иностранных граждан. Из них только более 34 тысяч с патентами на трудовую деятельность. Почетный председатель Госсовета Татарстана призвал к неукоснительному соблюдению нормативных актов и разъяснительной работе на местах. По его словам, необходимо сохранить баланс между экономическими потребностями и соблюдением законности. Для улучшения адаптации иностранных граждан планируется усилить профилактическую работу с работодателями и расширить адаптационные программы, включая выездные форматы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.