В Татарстане 34 тысяч иностранцев имеют патент на трудовую деятельность

За последние два года принято 27 федеральных законов по миграционной политике. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За последние два года принято 27 федеральных законов по миграционной политике. В настоящее время ведется работа по их реализации и межведомственному взаимодействию. Об этом на круглом столе сообщил почетный председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Мухаметшин отметил важность обмена данными между МВД, Роспотребнадзором, органами здравоохранения и центрами занятости для контроля миграционных процессов. Среди актуальных проблем спикер назвал нарушения учета и трудоустройства без разрешительных документов.

В республике находятся свыше 93 тысяч иностранных граждан. Из них только более 34 тысяч с патентами на трудовую деятельность. Почетный председатель Госсовета Татарстана призвал к неукоснительному соблюдению нормативных актов и разъяснительной работе на местах. По его словам, необходимо сохранить баланс между экономическими потребностями и соблюдением законности. Для улучшения адаптации иностранных граждан планируется усилить профилактическую работу с работодателями и расширить адаптационные программы, включая выездные форматы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.