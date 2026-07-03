Татарстанцев призвали отказаться от бумажных квитанций

Цифровая платформа позволяет передавать показания счетчиков, оплачивать газ без комиссии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане на начало июля 40% потребителей (660 тысяч человек) используют мобильное приложение для управления потреблением газа, сообщил заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» Руслан Фатхлисламов.

Цифровая платформа позволяет передавать показания счетчиков, оплачивать газ без комиссии, сохранять архив начислений и получать электронные квитанции. Около 550 тысяч абонентов отказались от бумажных квитанций.

По словам спикера, этот тренд будет продолжаться. От бумаги нужно уходить, это не только вопрос экологии, экономики, но и удобства. В связи с удалением приложения из App Store, компания запустила его веб-версию, идентичную мобильному приложению для iPhone.

С 1 марта заключение договоров на поставку газа и техобслуживание переведено в электронный вид через портал «Газконнект», требующий ЭЦП или «Госключ». Ранее тариф на ТО ВДГО рассчитывала компания, теперь его утверждает Госкомитет региона по тарифам.

Также срок оплаты за газ перенесен с 10-го на 15-е число месяца, следуя федеральным стандартам. Индексацию тарифов на газ в 2026 году проведут с 1 октября. На вопрос о высоких ценах на газ Фатхлисламов ответил, что в России они все равно ниже европейских.

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