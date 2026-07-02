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НовостиОбщество2 июля 2026 19:02

В Татарстане из-за обильных дождей зафиксировано опасное агрометеоявление

Это может негативно повлиять на будущий урожай
Олег ЛУГОВОЙ
Больше нормы осадков выпало особенно на северо-западе республики.

Больше нормы осадков выпало особенно на северо-западе республики.

Фото: Михаил РЯБИНИН. Перейти в Фотобанк КП

Начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь сообщил об опасном агрометеоявлении в регионе, зафиксированном в июне этого года. Речь идет о переувлажнении почвы, которое негативно сказывается на будущем урожае. В отдельных районах, например в селе Акташ Альметьевского района, оно сохраняется до сих пор.

В июне по данным разных метеостанций республики выпало от 65 до 152 мм осадков - от 125 до 250% месячной нормы. Особенно пострадал северо-запад. Так, в Арске за месяц выпало 2,5 нормы. В Казани же осадков было более полутора норм, сообщает «Татар-информ».

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