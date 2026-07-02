В Татарстане с 1 августа могут разрешить охоту на бурого медведя

За последние годы их численность в республике выросла примерно до 90 особей. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа в Татарстане впервые в новейшей истории могут открыть сезон охоты на бурого медведя. Пока ее хотят разрешить только в Мамадышском и Рыбно-Слободском районах, где зафиксирована наибольшая численность хищников. Лимит добычи составит до семи особей в год.

Как пояснили в Госкомитете Татарстана по биоресурсам, популяция бурых медведей в республике за последние годы выросла примерно до 90 особей. Вид исключен из региональной Красной книги, и теперь планируется приступить к регулированию численности его представителей. В настоящее время данное решение пока зафиксировано только в проекте указа главы Татарстана, который сейчас проходит стадию согласования с Минприроды России, сообщает «РТ».

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