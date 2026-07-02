В Марий Эл мужчина приехал на рыбалку с друзьями и погиб

Не умел плавать, потому и зашел на мелководье, но в итоге все равно утонул. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 1 июля, в Медведевском районе на берег реки Малая Кокшага около деревни Сенькино приехала компания из трех друзей. Они решили вместе отдохнуть и порыбачить. Но перед этим мужчины решили искупаться.

Один из рыбаков не умел плавать, потому в отличие от других направился плескаться на мелководье. Вот только он не знал рельефа дна в том месте и в один из моментов шагнул в обрыв под водой. На берегу от мужчины остались только вещи, он утонул. По факту его гибели сейчас проводится доследственная проверка. В рамках которой была назначена судебно-медицинская экспертиза и опрошены очевидцы происшествия.

«Признаков насильственной смерти, как и следов борьбы, на теле погибшего обнаружено не было», - уже выяснили в следственном комитете Марий Эл.

В настоящее время сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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