Полузащитник «Рубина» Антон Швец после травм завершил карьеру игрока

Спортсмен не выходит на поле с сентября прошлого года. Фото: rubin-kazan.ru

Антон Швец принял решение завершить профессиональную карьеру. Причиной стала серия серьезных травм, которые не позволили вернуться на прежний уровень.

Все началось в сентябре 2025 года. Тогда в матче с «Акроном» полузащитник повредил сухожилие. Во время восстановления он усугубил ситуацию — травмировал крестообразную связку колена. После полугода лечения Швец весной вернулся к тренировкам, но вновь получил повреждение сухожилия.

«Рубин» предложил помощь в реабилитации даже после истечения контракта, но игрок отказался. Вторая операция и долгий курс восстановления не дают гарантий, что футболист сможет вернуться на поле.

«Я принял непростое решение. Череда травм накладывает свой отпечаток. Нет гарантий, что я смогу играть в футбол без последствий для здоровья», - передает слова Антона пресс-служба «Рубина».

Несмотря на травмы, главный тренер казанцев Франк Артига поддержал игрока и был готов дать ему шанс на возвращение.

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