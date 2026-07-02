На летней сцене Нацмузея Татарстана пройдет вечер джазовой музыки

Концерт пройдет в следующий четверг. Фото: предоставлено Нацмузеем РТ

Национальный музей Татарстана продолжает проводить музыкальные вечера под открытым небом. Так, в следующий четверг, 9 июля, на летней сцене музея (ул.Кремлевская, 2) в Казани пройдет концерт легкой джазовой музыки 30-х годов.

Для пришедших там в 18.00 начнет выступать женский джаз-оркестр «Фантазия» под управлением Юрия Щербакова. Можно будет послушать популярные композиции, а также произведения татарстанских композиторов в джазовой обработке Александра Ключарева, Алмаза Монасыпова, Олега Лундстрема и Шамиля Шарифуллина. Вход свободный, через арку.

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