В Татарстане земским работникам культуры заплатят по 1 миллиону рублей

Программа открыта для всех желающих. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане продолжается прием заявок на программу «Земский работник культуры» до 15 июля. В 2026 году поддержку получат 50 специалистов. Каждому выплатят по 1 миллиону рублей.

На выбор предлагается 80 вакансий в 27 районах, включая Лаишевский, Высокогорский и Муслюмовский, а также крупные города, такие как Казань. Участники могут занять должности руководителей и художественных руководителей домов культуры, преподавателей детских школ искусств, артистов балета и драмы в государственных коллективах.

Программа открыта для всех желающих, независимо от возраста и стажа. Участники могут рассчитывать на региональные бонусы. Это единовременные выплаты от 50 до 125 тысяч рублей и выделение земельных участков. В некоторых районах, таких как Азнакаевский, Буинский и Нижнекамский, специалистам предоставляют служебное жилье или помогают с ипотекой.

Для участия необходимо иметь гражданство России, профильное образование и обязательство отработать пять лет в выбранном учреждении. Заявка подается только на одну вакансию.

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