В Татарстане за первый месяц лета более 95 тысяч детей отдохнули в лагерях

В этом году планируется охватить организованным отдыхом более 175 тысяч школьников. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане за первый месяц лета в лагерях отдохнули более 95 тысяч детей. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского центра «Лето».

В настоящее время в регионе функционирует 1 309 организаций для детского отдыха, способных принять 92 467 ребят одновременно. В их число входят стационарные, палаточные, пришкольные лагеря, а также лагеря труда и отдыха.

Директор центра «Лето» Нина Шимина отметила, что в этом году планируется оздоровить более 175 тысяч детей, что на восемь тысяч больше, чем в прошлом году.

В пришкольных лагерях за первый месяц отдохнули 58 656 детей, а в палаточных – 1 889. Палаточные лагеря, которых насчитывается 17, предлагают насыщенную программу, включающую спортивные состязания, квесты, квизы и патриотические игры.

С начала летней кампании работает горячая линия по вопросам детского отдыха: 8 (843) 207-28-73. На нее поступило более 1,5 тысячи обращений, касающихся выбора лагеря, получения путевок, необходимых документов и связи с детьми.

Напомним, в 2026 году международный молодежный лагерь «Друзья» впервые пройдет на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Смена состоится в Абу-Даби с 27 октября по 3 ноября.

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