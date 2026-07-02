В Татарстане в партии пищевого ячменя весом 737 тонн обнаружили хлебного клеща

Результаты исследований уже внесены в информационные системы ФГИС «Зерно» и «Веста». Фото: Сергей НАДЕЖДИН. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане в партии пищевого ячменя весом более 737 тонн обнаружили хлебного клеща. По словам заведующего испытательной лабораторией Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК республики Ильсура Якупова, плотность заражения составила 0,3 особи на килограмм продукции.

Результаты исследований уже внесены в информационные системы ФГИС «Зерно» и «Веста». Россельхознадзор вынес предостережение владельцу зерна и обязал его обеззаразить всю партию методом фумигации, а затем провести повторную экспертизу в аккредитованной лаборатории.

С начала года в регионе зафиксировали 18 случаев заражения пшеницы, ячменя и сои различными вредителями, такими как хлебный клещ, амбарный долгоносик, рыжий мукоед и мучной хрущак. Однако экспортные партии подкарантинной продукции остаются чистыми. С начала 2026 года специалисты проверили более 145,3 тысячи тонн и не обнаружили ни одного случая заражения.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.