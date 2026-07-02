Прокуратура выясняет причины схода двух вагонов поезда в Татарстане

Поезда на участке следуют со сниженной скоростью. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В Татарстане устанавливаются причины схода двух вагонов грузового поезда на перегоне между станциями Корса и Арск. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура на своем канале в МАКСе.

Инцидент произошел сегодня в утреннее время, пострадавших нет. В настоящее время ведомство проверяет соблюдение требований безопасности на железной дороге и контролирует соблюдение прав пассажиров, которые из-за ЧП следуют с задержками.

Напомним, из-за схода вагонов девять пассажирских поездов, курсирующих между Казанью и другими городами, следуют с опозданием. Движение на перегоне сначала было приостановлено. Потом его открыли, но только по одному пути. Поезда на участке следуют со сниженной скоростью.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.