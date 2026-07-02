В Авиастроительной районе Казани пресечена деятельность двух ломбардов

Согласно законодательству, предоставлять потребительские займы могут только кредитные и некредитные финансовые организации. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Авиастроительном районе Казани пресечена деятельность нелегальных ломбардов, организованных двумя предпринимателями из Самары. По информации прокуратуры Татарстана, в этих заведениях без соответствующих разрешений выдавали займы под залог имущества, включая, предположительно, краденных вещи.

Согласно законодательству, предоставлять потребительские займы могут только кредитные и некредитные финансовые организации. Прокуратура возбудила административные дела по факту нелегальной работы ломбардов. Суд признал предпринимателей виновными и закрыл их заведения.

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