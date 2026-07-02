Минниханов и Цивилева побывали на новом офисе фонда «Защитники Отечества»

Площадь офиса выросла в четыре раза. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетили новый офис татарстанского филиала фонда в Казани, сообщили в пресс-службе главы региона.

Здание, построенное в 1889 году как Александринский детский приют, отремонтировали за полгода. Площадь офиса выросла в четыре раза. На первом этаже расположены зона ресепшена, кабинеты социальных координаторов, психологической помощи и личные кабинеты. Второй этаж включает актовый зал, учебную зону и «Тихую гостиную».

После осмотра Минниханов и Цивилева вручили ветеранам СВО четыре адаптированных автомобиля «Москвич-3».

Напомним, в Татарстане число муниципальных мер поддержки участников СВО превысило 3 тысячи. За четыре года количество льгот и программ помощи выросло более чем вдвое.

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