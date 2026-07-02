В Казани обновят программу капремонта многоквартирных домов

Общий объем финансирования в 2026 году увеличится до 4,5 миллиарда рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани обновляют программу капитального ремонта многоквартирных домов на период с 2026 по 2028 годы. Изменения коснутся объемов финансирования и плановых показателей работ, корректируя первоначальную версию документа. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно новым параметрам, общий объем финансирования в 2026 году увеличится до 4,5 миллиарда рублей, в 2027 году – до 3 миллиардов рублей, а в 2028 году – до 3,7 миллиарда рублей. Ранее планировались суммы 3,78 миллиарда, 2,9 миллиарда и 3,27 миллиарда рублей соответственно.

Количество ремонтируемых домов также изменится. В 2026 году их будет 250 вместо 392, в 2027 году останется 321 дом, а в 2028 году отремонтируют 214 домов. Перечень основных работ останется прежним. Контроль за реализацией программы будет осуществлять городские и республиканская власти.

Напомним, в Казани планируют капитально отремонтировать 11 школьных столовых в 2026 году.

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