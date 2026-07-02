В Татарстане объем строительных работ превысил 273 миллиардов рублей

В Приволжском федеральном округе объем строительных работ достиг 893,95 миллиарда рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане за первые пять месяцев 2026 года объем строительных работ составил 273,27 миллиарда рублей. Этот показатель на 1,1% выше, чем за тот же период 2025 года, сообщает Росстат.

В Приволжском федеральном округе объем строительных работ достиг 893,95 миллиарда рублей. Это на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Максимальный рост объемов строительства зафиксирован в нескольких регионах округа. В Пермском крае работы увеличились на 30,6%, в Оренбургской области - на 22,9%, в Удмуртии - на 11,8%, в Самарской области - на 9,7%, а в Саратовской области - на 6,7%.

Однако в некоторых регионах произошло снижение показателей. В Башкортостане объем строительства уменьшился на 27,3%, в Мордовии - на 45,4%, в Чувашии - на 47,1%, в Ульяновской области - на 55,9%, в Кировской области - на 32,1%, в Нижегородской области - на 21,6%, а в Пензенской области - на 20,9%.

Напомним, Казань оказалась в числе российских городов, где за первую половину 2026 года зафиксировано снижение стоимости квадратного метра на рынке первичного жилья.

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