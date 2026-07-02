«Рубин» продлит контракт с Евгением Ставером

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 2,5 миллиона евро. Фото: rubin-kazan.ru

Голкипер Евгений Ставер и «Рубин» продлят действующее соглашение, сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к ситуации в клубе.

Ранее в СМИ сообщалось, что Ставер может покинуть Казань летом и перейти в один из московских клубов с повышением зарплаты. Но, по информации источника «КП-Казань», Евгений с большой вероятностью останется в столице Татарстана и подпишет новый контракт.

Нынешнее соглашение 28-летнего вратаря с «Рубином» действует до лета 2027 года. До перехода в казанский клуб Евгений выступал за «Байкал», «Сибирь», «Олимп-Долгопрудный», «Новосибирск» и красноярский «Енисей».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ставера в 2,5 миллиона евро. Всего он провел за «Рубин» 62 матча, в которых пропустил 72 гола.

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