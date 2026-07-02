В Татарстане в мае индекс промпроизводства достиг 105,7%

Основными факторами роста стали обрабатывающие производства, энергетический сектор и добыча полезных ископаемых. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане в мае 2026 года индекс промышленного производства достиг 105,7%, что на 5,7% больше, чем в мае 2025 года. За первые пять месяцев текущего года этот показатель вырос на 6,7%, согласно данным Росстата.

Основными факторами роста стали обрабатывающие производства, энергетический сектор и добыча полезных ископаемых. За пять месяцев обрабатывающие производства увеличились на 7,6%, энергетика - на 12,3%, а добыча полезных ископаемых - на 3,9%.

В частности, значительный прирост отмечен в производстве прочих готовых изделий (7,8%), обработке древесины (5,9%), производстве одежды (3,9%), напитков (2,1%) и электрического оборудования (1,5%).

Однако некоторые отрасли показали снижение. Производство кожи и изделий из кожи сократилось на 32,7%, резиновых и пластмассовых изделий - на 24,7%, прочей неметаллической минеральной продукции - на 14,3%, текстильных изделий - на 13,9%, а металлургическое производство - на 13,1%. Также зафиксировано уменьшение в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (8,7%) и в сфере ремонта машин и оборудования (8,6%).

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