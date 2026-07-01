В Казани клиника заплатит пациентке 250 000 рублей за оставленный в зубе обломок

Женщина провела в кресле более 12 часов. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Татарстана пересмотрел дело о некачественном оказании стоматологических услуг. Было установлено, что в Казани пациентка обратилась в клинику за платными услугами еще в феврале 2023 года. Но вместо решения проблем она получила лишь боль.

Из-за врачебной ошибки женщина провела в кресле в общей сложности более 12 часов, получила 10 уколов анестезии в одно и то же место, а в одном из каналов зуба у нее и вовсе оставили обломок инструмента. При этом удалить так и не смогли, даже в другой клинике. В результате постоянные жгучие боли, бессонница и стресс.

Районный суд ранее присудил ей лишь 10 000 рублей моральной компенсации, возврат денег, потраченных на лечение, - 30 780 рублей. А саму клинику оштрафовали на 20 390 рублей. Женщина с этим не согласилась и подала апелляцию в высшую инстанцию.

Верховный суд Татарстана, изучив обстоятельства, отметил, что клиника дважды лечила зуб по «гарантии», то есть этим по факту признала оказание некачественной услуги. недостатки услуги. В итоге сумма компенсации убытков и морального вреда была увеличена до 250 000 рублей, также увеличился и штраф для клиники – до 148 824 рублей, сообщает пресс-служба Верховного суда Татарстана.

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