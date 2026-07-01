До Татарстана в первую декаду июля дойдет экстремальная жара из Европы

Потепление начнется уже в ближайшее время. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В некоторых регионах России ожидается значительное повышение температуры. В Центральной России, Поволжье и южных областях воздух прогреется до +34 градусов, особенно в крупных городах, таких как Волгоград, Ростов-на-Дону и Краснодар.

Улучшение погодных условий начнется уже в ближайшее время. Жаркая погода сохранится до конца недели, особенно в крупных мегаполисах. В Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже и Самаре температура поднимется до +30 градусов. Стоит отметить, что в городских районах из-за эффекта городского острова тепла фактическая температура может быть еще выше, сообщает РИА Новости.

Напомним, в Татарстане в июле 2026 года средняя температура будет выше климатической нормы. Ожидается превышение на 0,5 градуса.

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