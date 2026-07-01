В Татарстане в 2026 году 79 выпускников сдали ЕГЭ по татарскому языку

Одна выпускница сдала татарский язык и татарскую литературу. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане в 2026 году 79 выпускников сдали ЕГЭ по родному (татарскому) языку, что вдвое больше, чем годом ранее. Средний балл составил 84,56. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

Одна выпускница сдала татарский язык и татарскую литературу, получив за последний предмет 94,33 балла. В прошлом году экзамен по этим предметам выбрали только 32 человека. Больше всего сдававших - из Казани (58 человек).

Напомним, выпускники Татарстана в 2026 году смогут пересдать три ЕГЭ. Резервные дни для пересдачи назначены на 8 и 9 июля, а также на 4, 8 и 25 сентября.

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