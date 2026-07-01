В Татарстане церковь Казанской иконы Божией Матери получила статус ОКН

Старинный кирпичный храм признан уникальным образцом культовой архитектуры. Фото: пресс-служба комитета ОКН Татарстана

В селе Бураково Спасского района церковь Казанской иконы Божией Матери получила статус объекта культурного наследия народов России. Это решение было принято после проведения государственной историко-культурной экспертизы, сообщили в пресс-службе Комитета по охране ОКН Татарстана.

Старинный кирпичный храм, расположенный на левом берегу реки Актай, признан уникальным образцом культовой архитектуры, сочетающим элементы ранней эклектики и зарождающегося псевдорусского стиля. Эксперты отметили, что здание обладает всеми признаками культурного наследия и имеет значительную историческую ценность.

В настоящее время церковь не функционирует, но сохранила многие архитектурные детали, такие как массивные колонны, лепнина с изображениями ангелов и растительных орнаментов, а также фрагменты купольной росписи «звездное небо».

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