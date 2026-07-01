В Татарстане открылись обновлённые офисы Сбера

В Республике Татарстан открылись три обновлённых офиса Сбера. Новые пространства начали работу в Набережных Челнах (ул. Мусы Джалиля, 25), Елабуге (ул. Интернациональная, 4а) и Альметьевске (ул. Ленина, 122). До конца года Сбер планирует провести реконструкцию ещё 10 отделений по всему региону.

Пространства обновленных офисов стали более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровые зоны для детей и кофе-пойнты. При обслуживании можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера.

В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber – музыкальные колонки SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox, умные лампы, розетки, LED-ленты и др.

Теперь клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, получить помощь в поиске новой работы, воспользоваться сервисами безопасной купли-продажи автомобиля, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. erid: 2W5zFJSRFTw