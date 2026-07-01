«Восточный базар в Казани» пройдет под эгидой ЮНЕСКО

Событие впервые получило статус международного культурного события еще в 2024 году. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Международный фестиваль национальных культур «Россия - Восток», известный как «Восточный базар в Казани», вновь пройдет под эгидой России в рамках сотрудничества с ЮНЕСКО. Об этом сообщил генеральный продюсер фестиваля Рифат Фаттахов.

Это уже третий раз, когда национальная комиссия ООН по вопросам образования, науки и культуры поддерживает фестиваль. Впервые «Восточный базар в Казани» получил статус международного культурного события в 2024 году. С тех пор этот статус ежегодно подтверждается. В этом году, а именно в ноябре, фестиваль снова пройдет под эгидой ЮНЕСКО.

Программа фестиваля включает в себя не только традиционные мероприятия, такие как торжественная церемония открытия и заключительный гала-концерт, но и международную научную конференцию, конкурс молодых исполнителей, шоу «Танцы народов Кавказа и Востока», «День арабской культуры», а также выступления легендарных коллективов - группы «Ялла» из Узбекистана и ансамбля танца «Лезгинка» из Дагестана.

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