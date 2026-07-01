В Тукаевском районе нашли 2 нелегальные свалки общей площадью более 1 500 кв. м

Общий объем вываленного там мусора составил 410 кубометров. Фото: eco.tatarstan.ru

Экологи-инспекторы в ходе мониторинга Тукаевского района выявили сразу два очага незаконного складирования отходов. Первая нелегальная свалка была обнаружена в садоводческом товариществе «Станкостроитель». Ее площадь составила 1 012 квадратных метров, а объем - 303 кубометра. По данному факту экологи отправили предостережение в исполком Семекеевского сельского поселения, на территории которого находится СНТ.

Чуть позже на той же территории нашли вторую нелегальную свалку - 537 квадратных метров и 107 кубометров мусора. Земельный участок, где складировали отходы, оказался в частной собственности. Нарушителю также вынесено предостережение, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

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