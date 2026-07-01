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НовостиОбщество1 июля 2026 8:31

В Татарстане утвердили план поддержки распространения печатной продукции

Планируется содействие в предоставлении площадей в учреждениях и организациях
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Программа предусматривает ежеквартальный мониторинг газетных киосков.

Программа предусматривает ежеквартальный мониторинг газетных киосков.

Фото: Яна ЛИСИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарстане утвержден план мероприятий по поддержке и развитию системы распространения печатной продукции (газеты и журналы) через нестационарные торговые объекты на 2026–2030 годы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, программа предусматривает ежеквартальный мониторинг киосков, ежегодную актуализацию схем их размещения и льготную аренду для владельцев. Также планируется содействие в предоставлении площадей для киосков в учреждениях и организациях.

На 2029 год запланированы изменения в правовых актах о размещении киосков и актуализация ассортимента сопутствующих товаров. Ежегодно будут оказываться меры поддержки продавцам СМИ и составляться планы по популяризации чтения. Контроль за исполнением плана возложен на «Татмедиа» и Минпромторг Татарстана.

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