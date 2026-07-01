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НовостиОбщество1 июля 2026 7:52

Водоканал Казани прокомментировал мощный прорыв трубы на Чистопольской

По словам организации, авария не связана с их коммуникациями
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Высота забившего из-под земли фонтана была несколько метров.

Высота забившего из-под земли фонтана была несколько метров.

Фото: скриншот.

В Казани на пересечении улицы Чистопольской с проспектом Амирхана произошел прорыв сетей. Высота забившего из-под земли фонтана была несколько метров. Водой заливало проезжую часть. По информации пресс-службы МУП «Водоканал», данная авария никак не связана с их коммуникациями.

Напомним, с 22 по 28 июня в городе устранили 303 засора на сетях водоотведения и 91 течь на сетях водоснабжения. При этом 50 объектов обслужили без отключения воды.

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