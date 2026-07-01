В Татарстане утвердят новый порядок медицинского освидетельствования иностранцев

Одна из целей - обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Антикоррупционную экспертизу сейчас проходит проект указан главы Татарстана, который регулирует медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства в республике.

В документе перечислены медицинские учреждения, которые будут проводить осмотры, химико-токсикологические тесты и проверять на инфекционные заболевания. Среди них указаны Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер имени профессора А.Г. Ге, Республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер, Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Республиканский наркологический диспансер, ООО «Республиканский центр медицинского освидетельствования иностранных граждан» и Медико-санитарная часть Казанского федерального университета.

Цель указа состоит в том, чтобы упорядочить процесс медицинского освидетельствования для иностранцев, обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность и создать единую систему медицинских проверок в республике.

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