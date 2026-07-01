Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июля 2026 5:41

В Татарстане утвердят новый порядок медицинского освидетельствования иностранцев

Составлен перечень медучреждений, которые будут проводить осмотры, тесты и проверять заболевания
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Одна из целей - обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности.

Одна из целей - обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Антикоррупционную экспертизу сейчас проходит проект указан главы Татарстана, который регулирует медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства в республике.

В документе перечислены медицинские учреждения, которые будут проводить осмотры, химико-токсикологические тесты и проверять на инфекционные заболевания. Среди них указаны Республиканский клинический кожно-венерологический диспансер имени профессора А.Г. Ге, Республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер, Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Республиканский наркологический диспансер, ООО «Республиканский центр медицинского освидетельствования иностранных граждан» и Медико-санитарная часть Казанского федерального университета.

Цель указа состоит в том, чтобы упорядочить процесс медицинского освидетельствования для иностранцев, обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность и создать единую систему медицинских проверок в республике.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Дзен, Telegram и MAX.