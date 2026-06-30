В Татарстане появился почетный знак - «За вклад в развитие добровольчества»

Чтобы получить награду, нужно для начала соответствовать определенным требованиям. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый почетный знак — «За вклад в развитие добровольчества» - в Татарстане был утвержден указом главы республики Рустама Минниханова. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, на награду смогут претендовать как граждане России, так и иностранцы, внесшие значимый вклад в развитие волонтерского движения именно в Татарстане. При этом кандидат должен иметь заслуги в организации добровольческой деятельности, направленной на решение общественно полезных задач в регионе, а также заниматься волонтерством не менее пяти лет.

Подавать запросы о награждении смогут организации, общественные объединения, госорганы Татарстана и местные администрации.

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