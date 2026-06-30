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НовостиОбщество30 июня 2026 15:29

В Татарстане появился почетный знак - «За вклад в развитие добровольчества»

Указ об этом подписал глава республики Рустам Миннниханов
Олег ЛУГОВОЙ
Чтобы получить награду, нужно для начала соответствовать определенным требованиям.

Чтобы получить награду, нужно для начала соответствовать определенным требованиям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новый почетный знак — «За вклад в развитие добровольчества» - в Татарстане был утвержден указом главы республики Рустама Минниханова. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно ему, на награду смогут претендовать как граждане России, так и иностранцы, внесшие значимый вклад в развитие волонтерского движения именно в Татарстане. При этом кандидат должен иметь заслуги в организации добровольческой деятельности, направленной на решение общественно полезных задач в регионе, а также заниматься волонтерством не менее пяти лет.

Подавать запросы о награждении смогут организации, общественные объединения, госорганы Татарстана и местные администрации.

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