В Нижнекамске компания «СОМТЕХ РУ» задолжала сотрудникам 31 млн рублей

На руководство завели административное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «СОМТЕХ РУ» из Нижнекамска. Выяснилось, что компания задолжала 105 своим сотрудникам зарплату на сумму более 31 миллиона рублей, сообщает прокуратура Татарстана.

Надзорное ведомство внесло в адрес руководства компании представление об устранении нарушения законодательства и завела в отношении него административное дело по статье «невыплата зарплаты в срок».

Только после такого вмешательства сотрудникам начали выплачивать долги по зарплате. На данный момент из указанной выше суммы они получили 19 миллионов рублей. Прокуратура будет следить за полным исполнением предписания – до тех пор, пока люди не получат все заработанные ими деньги.

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