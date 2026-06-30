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НовостиОбщество30 июня 2026 15:11

В Нижнекамске компания «СОМТЕХ РУ» задолжала сотрудникам 31 млн рублей

Часть этого долга фирма выплатила только после вмешательства прокуратуры
Олег ЛУГОВОЙ
На руководство завели административное дело.

На руководство завели административное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники прокуратуры провели проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «СОМТЕХ РУ» из Нижнекамска. Выяснилось, что компания задолжала 105 своим сотрудникам зарплату на сумму более 31 миллиона рублей, сообщает прокуратура Татарстана.

Надзорное ведомство внесло в адрес руководства компании представление об устранении нарушения законодательства и завела в отношении него административное дело по статье «невыплата зарплаты в срок».

Только после такого вмешательства сотрудникам начали выплачивать долги по зарплате. На данный момент из указанной выше суммы они получили 19 миллионов рублей. Прокуратура будет следить за полным исполнением предписания – до тех пор, пока люди не получат все заработанные ими деньги.

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