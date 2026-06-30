Студия рекламы «Галерея Стиля»

СВЕДЕНИЯ о стоимости изготовления печатных агитационных материалов на выборах в единый день голосования 20.09.2026 г. Казань, ООО «МС».

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 3 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также др. законодательными актами "О выборах и референдумах..." различных регионов Российской Федерации ООО «МС» г. Казань сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на всех выборах, всех уровней в 2026 г., в т.ч. в единый день голосования 20 сентября 2026 г., по всем регионам Российской Федерации о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, приведенных в перечне ниже:

- Ведение PR и предвыборной кампании кандидата, в том числе разработка стратегии продвижения, с прогнозированием, контролем рейтинга, проведение собственных социологических опросов, медиабаинг (размещение РА в лифтах, на радио, ТВ и т.д.)

- Креативные разработки, дизайн и верстка макетов от 700 р.

- Полиграфическая продукция (визитки, листовки, открытки, блокноты, папки, календари, буклеты, брошюры, флажки, газеты, афиши и т.д.) от 2 р. за ед.

- Широкоформатная полноцветная печать (самоклеящаяся пленка, постеры, растяжки, баннеры, флаги, панно для билбордов и т.д.) от 850 р. за кв. м.

- Сувенирная продукция с логотипом (брелоки, кружки, магниты, ручки, значки и т.д.) от 30 р. за ед.

- Текстильная продукция с логотипом (бейсболка, футболка, рубашка, фартук, сумка, ветровка, жилеты, косынка и т.д.) от 400 р. за ед.

- Аудио-видеопродукция от 5550 р.

- Аренда выставочного оборудования (джокерные конструкции, мобильные стенды, плазмы, стойки и т.д.) от 3500 р.

- Организация и проведение BTL мероприятий от 2000 р. в час.

- Организация и проведение презентаций, пресс-конференций от 80 000 р. за мероприятие.

- Размещение на носителях наружной рекламы от 45 000 р. в месяц.

- Изготовление мобильных конструкций (паук, ролап, конструкции, виндеры, стойка, палатки и т.д.) от 3640 р. за шт.

Изготовление пластиковых панно (пластик ПВХ с закаткой самоклеящегося полотна и т.д.) от 3600 р. за кв. м.

- Услуги монтажа (оклеивание, брендирование в т.ч. транспорта) от 550 р. за кв. м.

Цены указаны в рублях РФ за единицу продукции без НДС

Оплата изготовления агитационных материалов производится безналичным расчетом со 100% предоплатой из средств соответствующего избирательного фонда, в соответствии с действующим законодательством.

В указанных ценах не учтены услуги по разработке дизайна, верстке и доставке.

Реклама. ООО «МС», ИНН 1659081677, erid: 2W5zFHrhND7