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НовостиОбщество30 июня 2026 13:36

Главу Минздрава РТ Абашева наказали из-за неполученные пациенткой лекарства

На министра составили протокол
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
После угрозы уголовного преследования министерство оперативно обеспечило пациента препаратом на весь 2026 год.

После угрозы уголовного преследования министерство оперативно обеспечило пациента препаратом на весь 2026 год.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев был подвергнут дисциплинарными мерами из-за того, что возглавляемое им ведомство вовремя не обеспечило пациентку жизненно необходимым препаратом. Об этом сообщило главное межрегиональное управление ФССП России.

По решению суда, министерство обязано было предоставить лекарство, но этого не произошло. В результате на министра был составлен протокол по статье о неисполнении требований судебного пристава. Также начата доследственная проверка на предмет возможного возбуждения уголовного дела .

Как сообщили приставы, после всего этого министерство оперативно обеспечило пациентку необходимым препаратом на весь 2026 год.

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