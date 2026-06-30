Соцфонд Татарстана направил 297 млн на оплату выходных родителям детей-инвалидов

Право на дополнительные выходные имеет один из родителей ребенка с инвалидностью. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года Отделение Социального фонда России по Татарстану предоставило более семи тысяч дополнительных оплачиваемых выходных дней родителям детей с инвалидностью. Общая сумма выплат превысила 297 миллионов рублей.

В отделении напомнили, что право на дополнительные выходные имеет один из родителей ребенка с инвалидностью, независимо от занятости второго. Для получения выходных нужно подать заявление работодателю. Если оба родителя работают, второй должен предоставить справку о неиспользовании или частичном использовании дополнительных выходных. Эти дни можно разделить между родителями или использовать одним из них.

Дополнительные выходные можно брать ежемесячно или накопить до 24 дней в год и использовать их однократно. Накопленные дни нельзя перенести на следующий год или компенсировать деньгами.

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