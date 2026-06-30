В Татарстане на сегодняшний день действуют 16 профессиональных коллекторских организаций. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года жители Татарстана подали около 800 жалоб на действия коллекторов в Федеральную службу судебных приставов. Об этом на пресс-коференции сообщил заместитель главного судебного пристава республики Рамиль Шигапов.

По словам Шигапова, из общего числа обращений 330 были поданы через портал «Госуслуги». В 296 случаях выявлены признаки нарушений законодательства со стороны коллекторов.

В Татарстане на сегодняшний день действуют 16 профессиональных коллекторских организаций, а также 30 кредитных и микрокредитных компаний. Всего в государственном реестре профессиональных коллекторов зарегистрировано 673 организации, а в реестре кредитных и микрокредитных компаний - 1 225.

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