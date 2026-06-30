В будние дни в часы пик интервал между поездами сократят до пяти минут 39 секунд. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Казани с 1 июля изменят график работы метрополитена в связи с уменьшением количества пассажиров. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В будние дни в час-пик интервал между поездами сократят до 5 минут 39 секунд. На линии будут ходить десять составов. Такой режим работы продлится до конца летнего сезона.

При обычной схеме движения днем интервал будет составлять 7 минут 55 секунд. Ранним утром и вечером поезда отправляются с интервалом в 9 минут 15 секунд. В поздние часы, с 23.00 до полуночи, интервал между поездами увеличивается до 13 минут 53 секунд.

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