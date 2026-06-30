Баскетбол, блогеры и почти терабайт данных в парке «УРАМ»: как клиенты Билайна разогнали сеть в День молодежи

В День молодежи, 27 июня, клиенты Билайна скачали порядка 990 ГБ данных* в экстрим-парке «УРАМ» в Казани. Это почти в 3 раза превышает привычный объем трафика выходного дня. Повышенная нагрузка на сеть пришлась на брендированную зону Билайна, где прошли медиатурнир по баскетболу с участием блогеров, скейт-контест и диджей-сеты. Активности посетили свыше 50 000 человек.

Во время праздника гости сразу делились впечатлениями: выкладывали видео с матчей, переписывались в мессенджерах и публиковали посты в соцсетях. Самая высокая нагрузка на сеть наблюдалась с 18:00 до 21:00 – именно в этот период участники чаще всего пользовались мобильным интернетом. При этом стабильной оставалась и голосовая связь: за день клиенты Билайна совершили почти 71 тысячу звонков.

Ожидаемо молодежь активно пользовалась мобильным интернетом: четверть всех интернет-сессий обеспечили клиенты младше 29 лет. Лидерами по числу подключений к сети стала группа 30-45 лет (42%). Пользователи старше 46 лет составили 31%. При этом женщины скачали на 17,5% больше данных, чем мужчины.

Одной из главных точек притяжения гостей стало поле для стритбола. Билайн создал арт-объект под открытым небом из двух площадок, объединив их общим рисунком. Первую команда Билайна обновила в этом году, а вторую – в 2022-м, когда стритбольное поле пострадало из-за вандалов.

В числе самых востребованных сервисов у гостей праздника оказались социальные сети, поисковые сервисы, облачные хранилища, онлайн-карты, видеоплатформы и мессенджеры, где участники выкладывали яркие моменты.

Интерес к событию проявили не только жители Татарстана: на праздник приехали гости из Марий Эл, Москвы, Чувашии, Московской области, Башкортостана и Ульяновской области.

Директор Казанского отделения Билайна Анвар Шахмаев:

«День молодежи – один из самых любимых и по-настоящему объединяющих праздников для казанцев. Каждый год он собирает активных, энергичных людей, которым важно быть в центре событий и делиться своими эмоциями здесь и сейчас. Мы заранее подготовили телеком-инфраструктуру и усилили покрытие 4G** в экстрим-парке «УРАМ», чтобы наши клиенты могли комфортно оставаться на связи. В этот день мы собрали в одном пространстве любителей баскетбола, скейтбординга, музыки и поклонников блогеров. Для нас важно быть рядом с молодой аудиторией и разделять ее интересы – будь то спорт, цифровое общение или создание контента».

* По обезличенным данным клиентов Билайна за 20 и 27 июня 2026 года;

** 4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

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