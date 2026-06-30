В Казани вынесли приговор экс-зампрокурору Гумеру Нафиеву

В Вахитовском суде Казани вынесли приговор экс-зампрокурору и сыну бывшего первого прокурора Татарстана Гумеру Нафиеву. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Вахитовском суде Казани вынесли приговор экс-зампрокурору Гумеру Нафиеву по уголовному делу о взятке. Мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 5 миллионов рублей, а также лишили чина и звания. Его посредники-москвичи (Владимир Бойков, Евгений Коклягин и Владимир Кучинский) получили 9 и 10 лет строгого режима и штрафы от 6 до 61 миллиона рублей.

Ранее прокурор запрашивал для Нафиева 13 лет, для Бойкова - 17 лет, для Кучинского и Коклягина - по 15 лет и штрафы для каждого по 180 миллионов рублей.

По версии следствия, Кучинский предложил помощь бенефициару обанкротившейся страховой компании «НАСКО» Александру Кондратенкову, находившемуся в бегах. Предполагалось, что москвичи станут посредниками при передаче 2 миллионов долларов США представителям правоохранительных органов для прекращения дела против Кондратенкова. Посредники вышли на зампрокурора Нафиева и предложили ему деньги за помощь, но тот не смог прекратить дело.

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